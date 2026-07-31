BV15A_04 Dezvoltarea competențelor tactice esențiale pentru personalul Vineri, 31 Iulie 2026

Titlu proiect - BV15A_04 Dezvoltarea competențelor tactice esențiale pentru personalul

- BV15A_04 Dezvoltarea competențelor tactice esențiale pentru personalul Poliției de Frontieră Române la frontierele externe

Acronim proiect - TACTICBORDERS

- TACTICBORDERS Cod proiect - BV15A_04

- BV15A_04 Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize

din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize Perioada de implementare – iulie 2026-iulie 2028

Proiectul propune un program complex de formare practică și teoretică destinat consolidării

competențelor tactice ale personalului Poliției de Frontieră Române (PFR), axat pe intervenții operaționale la cele trei categorii de frontiere externe: terestră, maritimă și aeriană. Proiectul urmărește creșterea capacității operaționale, interoperabilității și implementării standardelor europene de formare.

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea capacității operaționale a Poliției de Frontieră prin dezvoltarea competențelor tactice esențiale ale personalului în operațiuni la frontierele externe, în conformitate cu standardele europene și bunele practici în domeniul managementului integrat al frontierelor. Impactul preconizat constă în creșterea gradului de pregătire profesională a personalului, precum și la reducerea riscurilor operaționale și a timpului de reacție în situații de criză.

Scopul proiectului este creșterea competențelor tactice a 300 de persoane din cadrul personalului Poliției de Frontieră, prin instruirea în domenii tactice multidomeniu pentru misiuni la frontierele terestre, maritime și aeriene.

Rezultatul proiectului Organizarea de stagii de instruire multidomeniu pentru minimum 20 participanți/serie, în vederea dezvoltării competențelor profesionale ale personalului Poliției de Frontieră în domenii tactice, inclusiv CQB, abordarea navelor, salvarea de la înec și extracția pasagerilor din aeronave.

Bugetul total al proiectului este de 2.193.500,00 lei cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 1.645.125,00 lei și 25% cofinanțare națională proprie –

548.375,00 lei.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.