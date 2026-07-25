30 de percheziții efectuate de polițiștii de frontieră într-un dosar privind contrafacerea de produse și spălarea banilor Sâmbătă, 25 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 30 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Prahova, Ialomița, Giurgiu și Ilfov, într-un dosar penal privind introducerea în țară și comercializarea unor produse susceptibile a fi contrafăcute, precum și a unor produse accizabile provenite din activități ilicite. În urma activităților au fost ridicați peste 39.000 de lei echivalent în lei și valută, precum și arme, muniție și alte mijloace de probă.

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, împreună cu polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și ai Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au desfășurat, în perioada 23–24 iulie 2026, activități de urmărire penală într-un dosar care vizează documentarea unei presupuse activități infracționale.

În cadrul activităților investigative, în noaptea de 22 spre 23 iulie 2026, polițiștii de frontieră au oprit pentru control, în zona de competență a Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, un autocar care efectua curse regulate pe relația Turcia–România, în interiorul căruia au descoperit peste 800 de produse susceptibile a fi contrafăcute. Verificările efectuate au indicat faptul că persoanele cercetate ar fi utilizat curse regulate de transport internațional de persoane pentru introducerea în țară a acestor bunuri, folosind un mod de operare menit să disimuleze transportul și să reducă riscul depistării de către autorități.

În continuarea cercetărilor, în zilele de 23 și 24 iulie 2026, au fost puse în executare 30 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Prahova, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și a municipiului București. În urma perchezițiilor au fost ridicate 1.595 de produse susceptibile a fi contrafăcute, constând în parfumuri și articole vestimentare, 24.000 de lei, 13.750 de euro și 1.560 de dolari, precum și telefoane mobile, arme și muniție, un permis de armă care prezintă suspiciuni a fi fals și alte bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în vederea documentării activității infracționale privind introducerea pe teritoriul României, transportul, depozitarea și comercializarea unor produse susceptibile a fi contrafăcute, precum și a unor produse accizabile provenite din activități ilicite. Totodată, sunt efectuate verificări pentru stabilirea circuitului financiar al sumelor de bani rezultate din aceste activități și a existenței unor operațiuni susceptibile de a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”și al polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economice.