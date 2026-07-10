Vizita de lucru în România a președintelui Consiliului de Administrație al Frontex Vineri, 10 Iulie 2026

În perioada 6-8 iulie 2026, Poliția de Frontieră Română a găzduit vizita de lucru în România a delegației Frontex, condusă de președintele Consiliului de Administrație al agenției, Alexander Fritsch. Pe întreaga perioada a vizitei, oficialul Frontex a fost însoțit de către domnul Bernd Kaiser, ofițerul de legătură pe probleme de frontieră din cadrul Ambasadei Republicii Federale Germane la București.

Din partea Poliției de Frontieră Române, activitățile au fost coordonate de inspectorul general, chestor principal de poliție Cornel Laurian Stoica, alături de reprezentanți ai structurilor cu atribuții în cooperarea europeană și managementul integrat al frontierei.

Programul vizitei a inclus întâlniri de lucru la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, precum și vizite la Ambasada Republicii Federale Germania în România, la Centrul Operațional de Coordonare, la sediul Unității ETIAS și la structuri ale Gărzii de Coastă.

Discuțiile au vizat consolidarea cooperării instituționale dintre Poliția de Frontieră Română și Frontex, în contextul implementării politicii europene privind managementul integrat al frontierelor externe ale Uniunii Europene. Totodată, au fost analizate aspecte privind cooperarea operațională, pregătirea personalului, dezvoltarea capacităților instituționale și perspectivele colaborării în cadrul operațiunilor și proiectelor coordonate de agenție.

Vizita a reprezentat un prilej pentru prezentarea modului de organizare și funcționare a structurilor Poliției de Frontieră Române implicate în gestionarea frontierei externe a Uniunii Europene, precum și pentru evidențierea contribuției instituției la obiectivele comune europene în domeniul securității frontierelor.

Poliția de Frontieră Română își reafirmă angajamentul de a participa activ la procesul decizional și la activitățile desfășurate în cadrul agențiilor Uniunii Europene, contribuind la consolidarea cooperării europene și la dezvoltarea unui sistem eficient de management integrat al frontierelor externe.