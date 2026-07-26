Cazuri semnificative descoperite în aceastǎ săptămână pe Aeroportul Otopeni - Documente false, tentative de migrație ilegală și contrabandă cu țigarete Duminică, 26 Iulie 2026

În decursul acestei săptămâni, polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit mai multe fapte ilegale, de la folosirea unor documente de călătorie false și tentative de migrație ilegală, până la încălcări ale regimului vamal și al străinilor. Acțiunile desfășurate, unele în cooperare cu Autoritatea Vamală Română, au condus la confiscarea unor importante cantități de țigarete și tutun, depistarea unor documente contrafăcute și luarea măsurilor legale față de persoanele implicate.



În perioada 20–23 iulie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au înregistrat următoarele cazuri:

Patru cetățeni au încercat să ajungă în Irlanda folosind documente false

În seara zilei de 21 iulie, în urma unui supracontrol efectuat în zona non-Schengen, polițiștii de frontieră au verificat patru persoane care urmau să se îmbarce într-o cursă cu destinația Dublin.

Deși la controlul de frontieră utilizaseră documente autentice, ulterior aceștia au prezentat la îmbarcare trei pașapoarte norvegiene și un pașaport irlandez false, în încercarea de a intra în Irlanda. Verificările au stabilit că persoanele dețineau, în realitate, documente autentice eliberate de autoritățile austriece pentru refugiați, respectiv un pașaport tanzanian, documente care nu le-ar fi permis intrarea pe teritoriul Irlandei.

Cele patru persoane au fost preluate de reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări pentru continuarea verificărilor.



15 documente de identitate false, descoperite asupra unei femei care intenționa să călătorească spre Franța

Cel mai important caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 iulie, când, în zona terminalului Schengen, pe sensul de ieșire din țară, polițiștii de frontieră au verificat o femeie care urma să călătorească spre Paris.

Aceasta a prezentat la control un pașaport irlandez care, în urma verificărilor specifice, s-a dovedit a fi contrafăcut. Polițiștii de frontieră au mai descoperit asupra acesteia un plic ce conținea 15 documente de identitate contrafăcute, respectiv 10 cărți de identitate italiene, trei belgiene și două olandeze.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că, în ambele situații, persoanele în cauză au fost însoțite la aeroport de o persoană de sex masculin. În prezent, sunt desfășurate verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs cele două fapte, a eventualei legături dintre acestea, precum și a tuturor persoanelor implicate, urmând ca, în funcție de rezultatele verificărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Viză de afaceri folosită în scop turistic

La data de 20 iulie, polițiștii de frontieră au refuzat intrarea în România unei cetățene din Turcia, sosită cu o cursă din Istanbul.

Verificările au arătat că femeia deținea o viză românească de scurtă ședere eliberată în scop de afaceri, însă intenționa să călătorească în scop turistic, încălcând condițiile în baza cărora aceasta fusese acordată.

Ca urmare, viza i-a fost revocată, persoana a fost returnată în Istanbul cu aceeași companie aeriană și i-a fost instituită măsura interzicerii intrării în spațiul Schengen pentru o perioadă de șase luni.

Peste 32.000 de țigarete fără timbru și 1,5 kilograme de tutun, descoperite în colaborare cu autoritatea vamală

În cadrul acțiunilor comune desfășurate de polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali, au fost depistate mai multe persoane care au încercat să introducă în țară produse accizabile nedeclarate.

Astfel, în data de 20 iulie, două cetățene române, sosite din Istanbul, au fost oprite după ce au ales culoarul verde destinat persoanelor care nu au bunuri de declarat. În bagajele acestora au fost descoperite 24.520 de țigarete fără timbru de acciză, provenite din Turcia, bunurile fiind reținute de autoritatea vamală.

În data de 21 iulie, asupra unui cetățean vietnamez sosit pe ruta Vietnam–Istanbul–București au fost descoperite 1,5 kilograme de tutun vrac, ascunse în bagajele de cală. Tutunul a fost confiscat de autoritatea vamală, iar polițiștiii de frontieră au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

De asemenea, în data de 23 iulie, o cetățeană română sosită din Istanbul a fost depistată transportând 8.200 de țigarete fără timbru de acciză, care au fost, de asemenea, confiscate de autoritatea vamală.



Polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București vor continua să acționeze cu profesionalism și responsabilitate pentru verificarea documentelor de călătorie și a condițiilor legale de intrare și ieșire din țară, în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. Orice tentativă de încălcare a legislației va fi tratată cu fermitate, fiind dispuse măsurile legale care se impun.