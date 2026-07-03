Întâlnire oficială la nivelul conducerii autorităților de frontieră din România și Republica Serbia Vineri, 03 Iulie 2026

La data de 30.06.2026, în localitățile Drobeta Turnu Severin (România), respectiv Kladovo (Republica Serbia) a avut loc o întâlnire de lucru între conducerea Poliției de Frontieră Române şi a structurii omoloage din Republica Serbia, la care au participat inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestorul principal de poliţie Cornel Laurian STOICA, şi directorul Direcției Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Serbia, general de poliție Dragiša SIMIĆ.

Întâlnirea a avut ca obiectiv consolidarea cooperării bilaterale și analiza principalelor aspecte operative privind managementul frontierei comune, precum și identificarea unor măsuri pentru eficientizarea cooperării dintre cele două autorități.

În cadrul discuțiilor, șefii delegațiilor au analizat situația operativă de la frontiera româno-sârbă, cu accent pe evoluția migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. Totodată, au fost evaluate măsurile implementate pentru prevenirea și combaterea acestor fenomene, inclusiv prin consolidarea dispozitivelor de supraveghere, suplimentarea efectivelor și utilizarea mijloacelor tehnice specifice.

În vederea creșterii eficienței activităților desfășurate în comun, cele două părți au convenit intensificarea schimbului operativ de date și informații, atât prin intermediul Punctului Comun de Contact Porțile de Fier I, cât și prin contacte directe între structurile centrale și teritoriale, astfel încât situațiile operative să poată fi gestionate cu promptitudine și în mod coordonat.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și proiectele implementate în comun cu finanțare europeană nerambursabilă, fiind evidențiate rezultatele obținute și beneficiile colaborării, în special în ceea ce privește dezvoltarea capacităților instituționale și schimbul de bune practici.

Delegația română a prezentat, totodată, capabilitățile operaționale și de pregătire profesională ale Poliției de Frontieră Române, inclusiv facilitățile din cadrul Școlii de Pregătire a Personalului Poliției de Frontieră Drobeta-Turnu Severin, unde sunt organizate programe comune de instruire la care participă polițiști de frontieră din ambele state. Cu acest prilej, a fost prezentat și primul simulator utilizat în unitățile de pregătire ale Poliției de Frontieră Române, destinat instruirii personalului prin recrearea, într-un mediu controlat, a activităților specifice desfășurate într-un punct de trecere a frontierei.

În încheierea programului, participanții au asistat la un exercițiu demonstrativ desfășurat pe fluviul Dunărea, în cadrul căruia au fost prezentate modalitățile de intervenție și capacitatea de reacție a structurilor de frontieră în gestionarea diferitelor situații operative.

La finalul întrevederii, șefii celor două autorități și-au reafirmat angajamentul pentru dezvoltarea cooperării bilaterale și continuarea dialogului instituțional, subliniind importanța menținerii unei cooperări operative eficiente în prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, precum și în asigurarea unui management eficient al frontierei comune.

Întâlnirea se înscrie în programul de cooperare desfășurat de autoritățile de frontieră din România și Republica Serbia, având ca obiectiv consolidarea relațiilor instituționale și dezvoltarea mecanismelor comune de acțiune în domeniul managementului integrat al frontierei.