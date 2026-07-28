Autoturism căutat de autorități, descoperit de polițiștii de frontieră din cadrul PTF Porțile de Fier I Marți, 28 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră mehedințeni au depistat un autoturism în valoare de aproximativ 156.000 lei, căutat de autoritățile din Germania. Mijlocul de transport a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin până la finalizarea cercetărilor.

În data de 27.07.2026, ora 21.25, la Punctul de Trecere al Frontierei Porțile de Fier I, județul Mehedinți, s-a prezentat pentru controlul de frontieră, la volanul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 38 de ani.

Cu această ocazie, în urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul este semnalat în bazele de date ca fiind bun căutat, alertă emisă de Germania la data de 02.07.2026.

Bărbatul a declarat că a cumpărat autoturismul de la o persoană necunoscută din Germania fără a cunoaște faptul că ar fi căutată de autorități.

Drept urmare, autoturismul, estimat la o valoare de aproximativ 156.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin, iar cercetările sunt în curs de desfășurare, urmând ca la definitivarea verificărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.