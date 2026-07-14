Autoturism căutat de autorităţile din Spania, depistat de polițiștii de frontieră timișeni Luni, 13 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravița, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, au depistat un autoturism în valoare de aproximativ 22.000 euro, semnalat ca fiind căutat de autorităţile din Spania.

În data de 12 iulie a.c., în jurul orei 16:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, judeţul Timiș, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control la frontieră, un cetăţean român, în vârstă de 46 ani, la volanul unui autoturism.

În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru a fi folosit în cadrul procedurilor penale, conform unei alerte introduse de către autorităţile din Spania.

Mijlocul de transport, evaluat la aproximativ 22.000 euro, a fost indisponibilizat sediul Sectorului Poliției de Frontieră Moravița pentru continuarea cercetărilor.

În cauză cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun la finalizare.