Peste 108.000 de țigarete, în valoare de aproximativ 145.000 de lei, ascunse în două autoturisme, descoperite de polițiștii de frontieră în cadrul acțiunii SUMMER MIGRATION 3 Duminică, 26 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul acțiunii SUMMER MIGRATION 3, peste 108.000 de țigarete ascunse în două autoturisme conduse de cetățeni bulgari, în urma unor controale desfășurate pe raza județelor Teleorman și Giurgiu.

În data de 25 iulie 2026, în jurul orei 18:10, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 52, au acționat în baza Planului de acțiune SUMMER MIGRATION 3.

În cadrul acțiunii, pentru control a fost oprit un autoturism înmatriculat în Germania, condus de un cetățean bulgar. Având în vedere existența unor suspiciuni că în interiorul autoturismului ar putea fi ascunse țigarete, conducătorul auto, împreună cu un alt cetățean bulgar aflat în autoturism, au fost conduși la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman, în vederea efectuării unui control amănunțit.

În continuarea verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că persoana aflată la volan s-a legitimat inițial cu pașaportul altei persoane. Totodată, în urma controlului amănunțit al autoturismului au fost descoperite, ascunse la roata de rezervă, în portiere, sub bara de protecție și în diferite spații din structura autoturismului , 68.340 de țigarete ,(3.471 pachete) în valoare totală de aproximativ 85.425 de lei. Întreaga cantitate de țigarete, precum și autoturismul folosit la transportul acestora, au fost indisponibilizate la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, precum și fals privind identitatea, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluțiile legale care se impun.

Totodată, în data de 26 iulie 2026, în jurul orei 06:15, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Compartimentul Sprijin Operativ aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zona DN 5 au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar, care circula pe ruta Bulgaria – Polonia.

În urma controlului amănunțit efectuat asupra autoturismului, polițiștii de frontieră au descoperit 39.800 de țigarete (1.990 pachete) cu timbru bulgăresc, în valoare de aproximativ 59.700 de lei , bunuri care aparțineau conducătorului auto.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, precum și fals privind identitatea, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.