Doi cetățeni străini, depistați ascunși într-o semiremorcă, în cadrul acțiunii „SUMMER MIGRATION 4” Duminică, 02 August 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat doi cetățeni străini, fără documente de călătorie asupra lor, ascunși într-o semiremorcă ce transporta profile din aluminiu din Turcia către România, în cadrul acțiunii „SUMMER MIGRATION 4”.

La data de 1 august 2026, în jurul orei 17.50, polițiștii de frontieră aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 5 au oprit pentru control un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, înmatriculate în Turcia, condus de un cetățean turc. Mijlocul de transport efectua un transport de profile din aluminiu pe ruta Turcia–România.

În urma controlului efectuat asupra semiremorcii, polițiștii de frontieră au descoperit, ascunși printre bunurile transportate, doi cetățeni străini care nu dețineau documente de călătorie.

Din primele verificări, s-a stabilit că aceștia au pătruns în interiorul semiremorcii prin tăierea prelatei, sigiliul vamal aplicat pe mijlocul de transport fiind intact.

Cele două persoane au fost găsite în stare de inconștiență, motiv pentru care polițiștii de frontieră au solicitat intervenția unui echipaj medical prin SNUAU 112. După acordarea îngrijirilor medicale de specialitate și stabilizarea stării de sănătate, persoanele în cauză au fost preluate de la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și conduse la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, în vederea continuării cercetărilor.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că persoanele în cauză sunt cetățeni marocani, fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, faptă prevăzută și sancționată de art. 262 alin. (1) din Codul penal.

Ulterior, cetățenii străini au fost preluați de către autoritățile bulgare, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează permanent, în cooperare cu Poliția de Frontieră din Republica Bulgaria, pentru aplicarea măsurilor compensatorii la frontiera internă Schengen, gestionarea fluxurilor migraționiste și combaterea infracționalității transfrontaliere. Cooperarea vizează intensificarea schimbului de informații operative și desfășurarea de acțiuni comune, în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate în spațiul Schengen.