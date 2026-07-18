Șofer turc, arestat preventiv după ce a transportat 15 cetățeni străini ascunși într-un autocamion Sâmbătă, 18 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu polițiștii de frontieră bulgari, au depistat, în urma uneiacțiuni de tip BLITZ, 15 persoane din Irak și Iran ascunse în remorca unui autocamion condus de un cetățean turc.

În data de 16 iulie a.c., în jurul orei 05.30, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, în cooperare cu omologii bulgari, au oprit pentru control, pe DN5, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, un autocamion înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc în vârstă de 46 de ani, care circula pe ruta Turcia – Belgia.

La controlul amănunțit efectuat asupra autocamionului, polițiștii de frontieră au descoperit ascunși în interiorul acestuia 15 cetățeni străini, verificările stabilind că aceștia provin din Iran și Irak.

În cauză, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de migranți și trecere frauduloasă a frontierei de stat, fapte prevăzute și pedepsite de Codul Penal, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

În aceeași zi, ofițerii de cercetare penală din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au dispus măsura reținerii șoferului turc pentru 24 de ore,acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Giurgiu.

La scurt timp, cei 15 cetățeni din Iran și Irak au fost preluați de către autoritățile bulgare, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.

În data de 17 iulie a.c., judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Giurgiu a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu și a dispus arestarea preventivă față de șoferul turc pentru o perioadă de 30 de zile.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează permanent, în cooperare cu Poliția de Frontieră din Republica Bulgaria, pentru aplicarea măsurilor compensatorii la frontiera internă Schengen, gestionarea fluxurilor migraționiste și combaterea infracționalității transfrontaliere. Cooperarea vizează intensificarea schimbului de informații operative și desfășurarea de acțiuni comune, în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate în spațiul Schengen.