SUMMER MIGRATION 4 – Polițiștii de frontieră giurgiuveni au descoperit articole susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 740.000 de lei Luni, 03 August 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul acțiunii „SUMMER MIGRATION 4”, în urma controalelor efectuate asupra a trei autocare care circulau pe ruta Turcia–România, aproximativ 2.760 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie și parfumerie, susceptibile a fi contrafăcute.

În data de 2 august 2026, la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN5, au oprit pentru control trei autocare, înmatriculate în Turcia, care efectuau transport de persoane pe ruta Turcia–România.

Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijloacelor de transport, polițiștii de frontieră au descoperit o cantitate considerabilă de bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală.

În urma inventarierii, au fost identificate 2.760 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie și parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de aproximativ 739.500 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și indisponibilizate la sediul instituției.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosare penale privind săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare și care prejudiciază titularul mărcii înregistrate”, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluțiile legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor, protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.