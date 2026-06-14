Poliția de Frontieră: Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic la ieșirea din țară a minorilor Duminică, 14 Iunie 2026

Poliția de Frontieră Română reamintește cetățenilor că, în cazul deplasărilor în străinătate împreună cu minori, nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar.

Verificarea existenței acestuia se realizează electronic de către polițiștii de frontieră, în momentul efectuării controlului, ceea ce contribuie la simplificarea formalităților și la reducerea numărului de documente pe care persoanele însoțitoare trebuie să le prezinte la trecerea frontierei.

Celelalte condiții legale privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori rămân neschimbate, inclusiv obligația prezentării, după caz, a declarației de acord a părinților, a hotărârilor judecătorești sau a altor documente prevăzute de legislația în vigoare.