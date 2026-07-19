Poliția de Frontieră continuă acțiunile pentru combaterea infracțiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală Duminică, 19 Iulie 2026

În primul semestru al anului, polițiștii de frontieră au continuat acțiunile de prevenire și combatere a infracțiunilor care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală, atât independent, cât și în cooperare cu autoritatea vamală și celelalte instituții cu atribuții în domeniu. Activitățile desfășurate în punctele de trecere a frontierei și în zona de competență au avut ca obiectiv identificarea și indisponibilizarea bunurilor susceptibile a fi contrafăcute, precum și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în astfel de activități ilegale.

În urma controalelor efectuate, au fost descoperite importante cantități de produse purtând însemnele unor mărci internaționale protejate, susceptibile a fi contrafăcute. Printre acestea se numără aproximativ 128.000 de articole de îmbrăcăminte și lenjerie, aproape 6.000 de perechi de încălțăminte, peste 64.000 de produse cosmetice și de parfumerie, aproximativ 2.500 de articole de marochinărie, aproape 2.700 de căști pentru telefoane mobile și aproape 6.700 de jucării.

În perioada analizată, polițiștii de frontieră au constatat 231 de infracțiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală, înregistrând o creștere de peste 28% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Printre cazurile reprezentative înregistrate în această perioadă se numără mai multe capturi realizate de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul acțiunilor operative desfășurate pe DN5.

Astfel, în luna aprilie, în cadrul acțiunii SPRING MIGRATION, au fost descoperite aproape 10.000 de articole vestimentare, produse cosmetice și de parfumerie susceptibile a fi contrafăcute, estimate la peste 2,5 milioane de lei.

Totodată, în cadrul acțiunilor de tip BLITZ, desfășurate în luna martie, polițiștii de frontieră au indisponibilizat, în urma verificării mai multor mijloace de transport, peste 16.000 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, cosmetice și parfumerie susceptibile a fi contrafăcute, cu o valoare estimată de peste 3,2 milioane de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse originale. În toate situațiile, bunurile purtau însemnele unor mărci protejate, iar persoanele implicate nu au putut prezenta documente de proveniență sau de autenticitate.

Bunurile identificate au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în fiecare dintre cazuri au fost întocmite dosare penale pentru punerea în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale prin unitățile de parchet competente.

Poliția de Frontieră Română își menține angajamentul de a combate ferm fenomenul contrafacerii, care afectează mediul economic, încalcă drepturile titularilor de mărci și poate pune în pericol sănătatea și siguranța consumatorilor. Totodată, cooperarea permanentă cu autoritățile naționale și internaționale competente rămâne un element esențial în prevenirea și combaterea acestui tip de infracționalitate.