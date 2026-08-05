Organizarea celui de-al treilea Workshop pentru elaborarea unei curicule comune de pregătire în cadrul proiectului “ROHU00634 – SAFE – Together for a Safer Area” Miercuri, 05 August 2026

În perioada 28 - 30 iulie 2026, la Szeged, Ungaria, s-a desfăşurat cel de-al treilea workshop pentru elaborarea unei curicule comune de pregătire în cadrul proiectului strategic “ROHU00634 – SAFE – Together for a Safer Area”, finanțat în cadrul Programului Interreg VI-A România – Ungaria.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului de siguranță şi securitate pentru cetăţeni, rezidenţi şi turiști din zona eligibilă, abordând provocările transfrontaliere prin îmbunătățirea capacitaților instituționale, modernizarea facilităților de instruire şi consolidarea colaborării între instituţiile de aplicare a legii din România şi Ungaria.

Scopul celui de-al treilea atelier de lucru a fost finalizarea și validarea curriculumului de formare, prin consolidarea contribuțiilor experților din cadrul instituțiilor partenere și armonizarea conținutului programului de instruire destinat consolidării cooperării în domeniul managementului integrat al frontierelor.

Temele abordate au vizat verificarea elementelor de securitate ale documentelor și vehiculelor, utilizarea surselor publice de informare (OSINT), precum și identificarea documentelor și identităților false. De asemenea, au fost discutate verificările din Sistemul de Informații Schengen (SIS) și principalele proceduri de lucru la frontieră, inclusiv gestionarea vizelor, funcționarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) și aspecte privind returnarea persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.

Workshop-ul a fost organizat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) - Lider de Proiect, găzduit de Centrul de Educaţie şi Instruire al Poliţiei de la Szeged din Ungaria (ROKK) - Partener V, în parteneriat cu Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea (SPAPFAI Oradea) – Partener III şi Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor (IPJ Bihor) – Partener II.

Valoarea totală a proiectului este de 4,375,000.00 euro, din care 2.884.275,58 euro reprezintă 65,93% finanţare nerambursabilă din fondul Interreg (FEDR).

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, de la 23.12.2024 până la data de 22.12.2027.