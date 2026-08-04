Salvat la timp de polițiștii de frontieră, după ce a adormit pe un colac în mijlocul Dunării Marți, 04 August 2026

În seara zilei de 3 august 2026, în jurul orei 20:40, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Svinița, județul Mehedinți, au fost solicitați, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, să intervină pentru salvarea unei persoane aflate în pericol pe fluviul Dunărea.

Echipajul unei ambarcațiuni a Poliției de Frontieră, aflat deja în misiune pe fluviu, a ajuns în cel mai scurt timp în zona indicată și a identificat un bărbat care plutea în derivă într-un colac și cerea ajutor.

Polițiștii de frontieră l-au adus în siguranță la mal și au solicitat imediat intervenția unui echipaj medical, care i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la spital pentru investigații.

După ce și-a revenit, bărbatul le-a povestit salvatorilor că adormise în timp ce stătea pe colac și nu și-a dat seama că fusese purtat de curenții Dunării tot mai departe de mal, până când situația a devenit periculoasă.

Cetățeanul sârb se află în afara oricărui pericol, iar după finalizarea verificărilor și a procedurilor specifice a fost predat autorităților competente din Serbia.