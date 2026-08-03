Două autoturisme căutate de autoritățile din Belgia și Spania, descoperite la frontiera cu R. Moldova Luni, 03 August 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au descoperit, în ultimele 24 de ore, două autoturisme căutate de autoritățile din Belgia și Spania, în valoare totală de aproximativ 200.000 de lei, care au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

*Primul caz a fost înregistrat în data de 01 august a.c., în jurul orei 12:00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, unde s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism, an de fabricație 2022.

În urma verificărilor suplimentare efectuate de polițiștii de frontieră, s-a constatat că autoturismul figura în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autoritățile belgiene începând cu data de 14.07.2026.

*Cel de-al doilea caz a fost înregistrat în aceeași zi, în jurul orei 21:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, unde s-a prezentat pentru control un bărbat cu cetățenie română și a Republicii Moldova, în vârstă de 22 de ani, care conducea un autoturism fabricat în anul 2021.

În acest caz, verificările suplimentare au stabilit că atât autoturismul, cât și plăcuțele de înmatriculare ale acestuia figurau în bazele de date ca bunuri căutate în vederea confiscării, semnalările fiind introduse de autoritățile spaniole.

Cu privire la cele constatate, conducătorul auto a declarat că a achiziționat autoturismul de la o societate cu profil de vânzări auto din Italia, pe numele mamei sale, și că nu avea cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu.

În ambele cazuri, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar autoturismele, estimate la o valoare totală de aproximativ 205.000 de lei, au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Cazurile prezentate demonstrează că, inclusiv în perioadele cu trafic intens la frontiera cu Republica Moldova, polițiștii de frontieră își desfășoară activitatea cu profesionalism, acționând atât pentru fluidizarea controlului de frontieră, cât și pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere.