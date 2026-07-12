Peste 400 persoane salvate în Marea Mediterană de polițiștii de frontieră români aflați în misiunile Frontex Duminică, 12 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră români care participă la Operațiunea Comună „Italy 2026”, coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), au salvat, de la începutul anului și până în prezent, 414 persoane aflate în pericol pe Marea Mediterană, în cadrul a 14 misiuni de căutare și salvare (SAR).

România participă la această operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, care desfășoară misiuni în sprijinul autorităților italiene pentru combaterea migrației ilegale și protejarea vieții omenești pe mare.

Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1.400 de ore de patrulare. În cadrul operațiunilor de căutare și salvare, acestea au intervenit pentru salvarea a 414 persoane, printre care s-au aflat minori și femei însărcinate.

Fiecare dintre aceste intervenții a presupus localizarea unor ambarcațiuni aflate în dificultate, acordarea primului ajutor persoanelor aflate la bord și transferul acestora în condiții de siguranță către autoritățile competente, în conformitate cu procedurile internaționale privind operațiunile de căutare și salvare pe mare.

Participarea la Operațiunea Comună „Italy 2026” reprezintă doar o parte a contribuției constante a Poliției de Frontieră Române la activitățile desfășurate sub coordonarea Agenției Frontex pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

În prezent, Poliția de Frontieră Română are detașați în misiuni externe 167 de polițiști de frontieră, 10 mijloace tehnice auto și patru mijloace navale, care participă la operațiuni desfășurate în state membre ale Uniunii Europene și în Balcanii de Vest.

În același timp, România beneficiază de sprijinul operațional al Agenției Frontex prin prezența, la frontierele externe ale țării, a 241 de ofițeri din cadrul Corpului Permanent, cu diferite profiluri profesionale, a 274 de mijloace tehnice auto și a unui avion de supraveghere. Aceste resurse sunt utilizate în operațiunile desfășurate la frontiera terestră, maritimă și aeriană, contribuind la prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere.

Cooperarea dintre Poliția de Frontieră Română și Agenția Frontex are la bază principiul solidarității și al reciprocității. România este atât beneficiar al sprijinului operațional oferit de agenție, cât și unul dintre contributorii importanți la misiunile europene, prin detașarea de personal și echipamente în cadrul operațiunilor comune.

În vederea consolidării coordonării activităților comune, în prima parte a anului 2026 au fost realizate demersuri pentru operaționalizarea și dezvoltarea Biroului Antenă Frontex destinat Contingentului 1 din România. Această structură facilitează legătura permanentă dintre sediul central al agenției și autoritățile române, asigurând coordonarea tactică a personalului Frontex aflat în misiune, precum și sprijinul tehnic și logistic necesar desfășurării operațiunilor la frontiera externă a Uniunii Europene.

Pe lângă componenta operațională, Poliția de Frontieră Română contribuie la pregătirea profesională a membrilor Corpului Permanent Frontex prin organizarea și desfășurarea unor activități de formare în cadrul Rețelei Academiilor Partenere Frontex, din care fac parte și structurile de pregătire ale instituției.

Prin participarea activă la operațiunile coordonate de Agenția Frontex, Poliția de Frontieră Română își reafirmă rolul de partener de încredere în arhitectura europeană de securitate, contribuind la protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, la combaterea criminalității transfrontaliere și la salvarea de vieți omenești.