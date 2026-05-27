Polițiștii de frontieră constănțeni au descoperit peste 6.000 de pachete de țigări fără timbru fiscal Miercuri, 27 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit peste 6000 de pachete de țigări fără timbru fiscal, în urma unei acțiuni desfășurate în Portul Constanța, într-un dosar penal privind infracțiunea de contrabandă. În cadrul activităților specifice, au fost efectuate și controale la bordul unei nave sosite din Turcia, unde au fost identificate alte țigarete ascunse și nedeclarate.

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de contrabandă, existând suspiciuni că țigarete netimbrate, provenite de la bordul unor nave acostate în Portul Constanța erau colectate și introduse ilegal pe teritoriul României, în scopul comercializării. În cauză, a fost întocmit dosar penal, iar cercetările au continuat sub coordonarea procurorului de caz.

Astfel, în noaptea de 24 spre 25 mai 2026, în jurul orei 00:00, polițiștii de frontieră au oprit pentru control, în zona porții de acces nr. 5 din Portul Constanța, două autoturisme în care se aflau trei cetățeni români.

În urma verificărilor efectuate, în unul dintre autoturisme au fost descoperite 605 cartoane cu țigarete (6.050 pachete), inscripționate „for duty free sale only”, fără timbru de acciză.

Întreaga cantitate de țigarete, precum și autoturismul utilizat la transport, au fost indisponibilizate în vederea confiscării, iar persoanele implicate au fost conduse la sediu pentru continuarea cercetărilor.

La data de 25 mai 2026, în continuarea activităților specifice, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Constanța, în baza mandatelor emise de Judecătoria Constanța.

În urma administrării probatoriului, față de persoanele cercetate a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Totodată, la data de 26 mai 2026, în baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au efectuat un control amănunțit la intrarea în țară a unei nave sub pavilion Panama, sosită din Turcia și acostată în Portul Constanța.

În urma controlului efectuat de echipa comună formată din polițiști de frontieră și reprezentanți ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța și ai Căpităniei, au fost descoperite alte 800 de pachete de țigarete ascunse și nedeclarate.

Țigaretele au fost ridicate în vederea confiscării, iar membrii echipajului implicați au fost sancționați contravențional de către reprezentanții Biroului Vamal de Frontieră Constanța, cu amenzi în valoare de 10.000 de lei fiecare, pentru încălcarea prevederilor Codului Vamal.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale.