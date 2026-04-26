Autoturism în valoare de 45.000 de euro, căutat de autoritățile suedeze, descoperit de polițiștii de frontieră constănțeni Duminică, 26 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în Portul Constanța, un autoturism căutat de autoritățile suedeze, acesta urmând să fie exportat în Georgia.

În data de 25.04.2026 polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud Agigea, împreună cu ofițerii FRONTEX detașați în Portul Constanța, au identificat pe platforma unu operator portuar un autoturism marca Ford Ranger, fabricat în anul 2022, înmatirculat în Suedia.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că autoturismul este căutat de autoritățile din Suedia.

De asemenea, în urma verificării documentelor prezentate, polițiștii de frontieră au constatat că certificatul de înmatriculare nu îndeplinește condițiile de formă, existând suspiciunea că acesta este fals.

Autoturismul, estimat la aproximativ 45.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul Gărzii de Coastă până la finalizarea cercetărilor, iar în cauză a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăinuire, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.