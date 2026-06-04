Ţigarete, tutun şi articole vestimentare susceptibile a fi contrafăcute, descoperite pe Aeroportul Otopeni Joi, 04 Iunie 2026

Autoritățile de frontieră şi cele vamale din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit, în bagajele a trei persoane, 800 de ţigarete, peste 700 de grame de tutun vrac şi 240 de articole vestimentare susceptibile a fi contrafăcute.

În data de 3 iunie 2026, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Henri Coandă, împreună cu lucrătorii vamali, au verificat trei persoane de sex masculin – un cetăţean vietnamez şi doi cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 34 şi 53 de ani. Aceştia veneau din Doha, Qatar şi din Istanbul - Turcia şi, după ce și-au ridicat bagajele, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la verificarea amănunţită a bagajelor, fiind descoperite, ascunse şi nedeclarate, mai multe pachete de ţigări, tutun vrac şi articole vestimentare diferite mărci. În urma inventarierii, au rezultat 800 de ţigarete, 740 grame de tutun vrac şi 244 de articole susceptibile a fi contrafăcute.

Ca urmare a celor constatate, întreaga cantitate de ţigarete, tutunul şi bunurile susceptibile a fi contrafăcute au fost reţinute de către autoritatea vamală, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări în vederea dispunerii măsurilor legale.