Vacanța de vară începe cu o călătorie bine planificată. Recomandări pentru trecerea frontierei Sâmbătă, 13 Iunie 2026

În contextul creșterii semnificative a numărului de persoane care călătoresc în perioada sezonului estival, Poliția de Frontieră Română recomandă cetățenilor să își planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de călătorie, pentru a evita eventualele întârzieri și pentru a contribui la fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei și aeroporturile internaționale.

În această perioadă, valorile de trafic sunt în creștere, în special la sfârșit de săptămână și în intervalele aferente minivacanțelor. Pentru desfășurarea în bune condiții a formalităților de călătorie, pasagerilor le este recomandat să se prezinte la aeroport în intervalul de timp comunicat de compania aeriană și de administrația aeroportuară.

Înainte de plecare, cetățenii sunt sfătuiți să verifice valabilitatea documentelor de călătorie și să se informeze cu privire la condițiile de intrare în statul de destinație şi în cele tranzitate. În cazul călătoriilor în afara Spațiului Schengen, este importantă planificarea traseului cu recomandarea să fie folosite toate punctele de frontieră deschise în regim internaţional.

În ceea ce privește călătoriile efectuate împreună cu minori, Poliția de Frontieră Română reamintește că regulile privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori au rămas neschimbate, inclusiv după aderarea completă a României la Spațiul Schengen.

De asemenea, Poliția de Frontieră Română informează că noile cărți electronice de identitate sunt documente valabile pentru ieșirea din România. Minorii titulari ai unei cărți electronice de identitate pot călători în afara țării în condițiile prevăzute de legislația privind regimul juridic al cetățenilor minori români la trecerea frontierei de stat, precum și pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

Reamintim că prezentarea cărții electronice de identitate nu înlocuiește, după caz, declarațiile privind acordul părinților, hotărârile judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare.

Totodată, pentru cetățenii care călătoresc în afara țării împreună cu minori, precizăm că nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar . Verificarea existenței acestuia se realizează electronic de către polițiștii de frontieră, la momentul efectuării controlului, contribuind astfel la simplificarea formalităților și la reducerea documentelor pe care călătorii trebuie să le prezinte.

Poliția de Frontieră Română recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv din surse oficiale și să consulte din timp condițiile de călătorie aplicabile statului de destinație, pentru a evita situațiile neplăcute și pentru a se asigura că dețin toate documentele necesare.

Polițiștii de frontieră sunt permanent la datorie pentru asigurarea unui control eficient, a unui climat de siguranță și a unei traversări cât mai fluente a frontierei de stat.