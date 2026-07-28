Autoturism în valoare de aproximativ 62.000 de euro, căutat de autoritățile poloneze, descoperit de polițiștii de frontieră din cadrul SPF Valea lui Mihai Marți, 28 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea lui Mihai au depistat, în timpul unui control, un cetățean român care conducea un autoturism evaluat la aproximativ 62.000 de euro, căutat de către autoritățile din Polonia.

În data de 26.07.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea lui Mihai au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe comunicația DN 19, în localitatea Valea lui Mihai. În cadrul acestora, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Polonia, condus de un cetățean român, în vârstă de 33 de ani.

În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că autovehiculul figurează în bazele de date ca fiind „bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de autorităţile poloneze, iar șoferul nu a putut prezenta certificatul de înmatriculare al autoturismului.

În consecinţă, autoturismul estimat la aproximativ 62.000 de euro a fost indisponibilizat la sediul instituției, în cauză fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.