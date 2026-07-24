Rezultatele Poliției de Frontieră Române în primul semestru al anului 2026. Investiții, cooperare internațională și consolidarea securității frontierelor externe ale Uniunii Europene Vineri, 24 Iulie 2026

Cu prilejul Zilei Poliției de Frontieră Române, inspectorul general al Poliției de Frontieră Române a prezentat bilanțul principalelor activități desfășurate de instituție în primul semestru al anului 2026. Rezultatele obținute reflectă eficiența măsurilor implementate pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, combaterea criminalității transfrontaliere și dezvoltarea capacității operaționale a instituției, prin investiții, cooperare internațională și pregătirea continuă a personalului.

Rezultate operative

În primele șase luni ale anului 2026, polițiștii de frontieră au verificat aproximativ 12 milioane de persoane și 2,4 milioane de mijloace de transport care au tranzitat frontiera de stat.

În aceeași perioadă au fost constatate 13.400 de fapte ilegale, dintre care 6.000 de infracțiuni și 7.400 de contravenții.

Pe linia combaterii migrației ilegale , România înregistrează cea mai mare scădere a fenomenului din ultimii 10 ani, acesta menținându-se la un nivel controlat ca urmare a măsurilor operative implementate și a cooperării permanente cu autoritățile statelor vecine și cu agențiile europene.

În domeniul combaterii criminalității transfrontaliere , polițiștii de frontieră au indisponibilizat 830.000 de pachete de țigări, în valoare de aproximativ 19,4 milioane de lei, fiind destructurate mai multe grupări implicate în traficul ilegal de produse accizabile.

De asemenea, au fost scoase din circuitul ilegal peste 200.000 de bunuri contrafăcute, a căror valoare, dacă ar fi fost comercializate ca produse originale, se ridică la câteva milioane de euro. Aceste acțiuni contribuie la protejarea pieței europene și a consumatorilor.

Totodată, au fost descoperite, la controlul de frontieră sau în trafic, 118 autovehicule căutate de autorități pentru a fi restituite proprietarilor de drept.

În primul semestru al anului au fost constatate 670 de fapte de braconaj piscicol și cinegetic. În cadrul acțiunilor desfășurate au fost confiscate 28 de ambarcațiuni, 48 de motoare de barcă, aproximativ 4 tone de pește, dintre care 122 kg de sturion, peste 500 kg de icre, dintre care 80 kg de icre roșii și negre, precum și zeci de mii de metri de plase de pescuit deținute și utilizate ilegal.

Aceste rezultate reflectă profesionalismul polițiștilor de frontieră și capacitatea instituției de a răspunde eficient unor forme de criminalitate din ce în ce mai sofisticate, contribuind în mod direct la creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și la protejarea frontierelor Uniunii Europene.

Printre acțiunile cu impact major desfășurate în această perioadă se numără operațiunea realizată împreună cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru destructurarea unei rețele implicate în obținerea frauduloasă a documentelor românești, descoperirea unor culturi indoor de cannabis destinate comercializării, precum și intervențiile pentru combaterea braconajului piscicol în Delta Dunării și la Marea Neagră.

Consolidarea managementului frontierelor și implementarea acquis-ului Schengen

În contextul eliminării controalelor la frontierele interne, măsurile compensatorii implementate de Poliția de Frontieră Română reprezintă, în prezent, un model de bună practică la nivel european.

Cele 12.000 de acțiuni BLITZ și 200 de acțiuni HOTSPOT, desfășurate împreună cu Poliția Română, Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Imigrări, Autoritatea Vamală și autoritățile competente din Bulgaria și Ungaria, au contribuit la prevenirea migrației ilegale și la combaterea criminalității transfrontaliere, fără a afecta exercitarea dreptului la liberă circulație.

Un obiectiv major al perioadei l-a reprezentat evaluarea Schengen desfășurată în toamna anului trecut, proces care a confirmat modul în care România aplică acquis-ul Schengen și faptul că Poliția de Frontieră Română își îndeplinește responsabilitățile la standardele necesare pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Totodată, a fost finalizată operaționalizarea Sistemului Entry/Exit (EES), prin care procesul de înregistrare a intrării și ieșirii cetățenilor din state terțe a fost digitalizat, fiind înlocuită ștampilarea manuală a documentelor de călătorie cu evidența electronică și verificarea biometrică.

Implementarea Pactului European privind Migrația și Azilul marchează o nouă etapă în consolidarea managementului integrat al frontierelor externe ale Uniunii Europene, iar Poliția de Frontieră Română și-a îndeplinit responsabilitățile prin adaptarea procedurilor și dezvoltarea capacităților operaționale necesare aplicării noului cadru european.

Cooperare internațională

Cooperarea internațională continuă să reprezinte unul dintre pilonii activității Poliției de Frontieră Române.

În anul 2026, sub coordonarea Agenției Frontex, Poliția de Frontieră Română găzduiește Operațiunea Maritimă cu Scopuri Multiple „Western Black Sea 2026" . În cadrul acesteia, în luna august, va fi organizat un exercițiu comun la care vor participa mijloace navale ale Poliției de Frontieră Române, Turciei și Bulgariei, precum și experți din Spania și ai Agenției Frontex.

Pe componenta de supraveghere fluvială, o șalupă de patrulare a Poliției Federale Germane desfășoară misiuni operative comune pe sectorul românesc al Dunării, iar împreună cu autoritățile din Serbia a fost organizat un exercițiu demonstrativ care a evidențiat capacitatea de intervenție și interoperabilitatea structurilor de frontieră.

Totodată, numeroasele vizite ale partenerilor europeni găzduite în acest an au reprezentat oportunități pentru schimbul de bune practici și au reconfirmat statutul Poliției de Frontieră Română de partener de încredere în domeniul managementului integrat al frontierelor.

Investiții în infrastructură, tehnologie și resursa umană

Rezultatele operaționale sunt susținute de investiții constante în infrastructură, tehnologie și resursa umană.

În prezent, instituția implementează 76 de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile , în valoare de aproximativ 841 milioane de lei. Totodată, au fost depuse șase proiecte, în valoare de aproximativ 226 milioane de lei, aflate în evaluare la autoritățile finanțatoare.

Procesul de modernizare a Sistemului SCOMAR este aproape finalizat și va asigura o capacitate superioară de detecție la Marea Neagră. În paralel, au fost dezvoltate sisteme inteligente de supraveghere, structurile operative au fost dotate cu echipamente moderne, iar utilizarea noilor tehnologii a fost extinsă în activitatea curentă.

Dezvoltarea instituțională are la bază și investiția continuă în pregătirea personalului.

În domeniul resurselor umane, în primul semestru al anului 2026 au fost organizate 91 de proceduri de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante și a fost coordonată încadrarea celor 115 absolvenți ai promoției iunie 2026 ai Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Oradea.

Totodată, 1.583 de polițiști de frontieră au beneficiat de pregătire profesională prin participarea la peste 168 de programe formative, contribuind la dezvoltarea competențelor și la consolidarea capacității operaționale a instituției.

Prin rezultatele obținute, investițiile realizate și cooperarea consolidată cu partenerii naționali și europeni, Poliția de Frontieră Română își menține angajamentul de a asigura un management eficient al frontierelor externe ale Uniunii Europene, de a combate criminalitatea transfrontalieră și de a oferi cetățenilor un climat de siguranță, în acord cu standardele europene.