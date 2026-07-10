Vacanța începe cu documentele pregătite: când este necesară declarația notarială pentru minori Vineri, 10 Iulie 2026

În această perioadă, odată cu începutul sezonului concediilor, tot mai multe familii aleg să călătorească în afara țării împreună cu cei mici. Poliția de Frontieră Română reamintește că regulile privind ieșirea din România a minorilor români se aplică indiferent dacă destinația este într-un stat din spațiul Schengen sau în afara acestuia.

Pentru efectuarea călătoriei, minorii trebuie să dețină un document de călătorie valabil - pașaport sau un act de identitate acceptat în țara de destinație. Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie și nu poate fi utilizat pentru trecerea frontierei.

În situațiile în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară, de regulă, declarația de acord a celuilalt părinte, autentificată de notar. Documentul poate avea o valabilitate de până la trei ani și trebuie prezentat în original polițistului de frontieră. O copie sau o fotografie a declarației nu înlocuiește documentul original.

Legislația prevede și situații în care declarația nu este necesară, precum exercitarea exclusivă a autorității părintești de către unul dintre părinți, decesul celuilalt părinte sau existența unei hotărâri judecătorești prin care acordul acestuia este suplinit.

În cazul în care minorul călătorește însoțit de o altă persoană decât părinții sau reprezentantul legal, pe lângă documentele de călătorie valabile și extrasul de cazier judiciar pentru însoțitor, este necesară și declarația autentificată a părinților sau a reprezentantului legal. Reamintim cu această ocazie faptul că nu mai este nevoie ca însoțitorul să aibă asupra sa, în format fizic, certificatul de cazier judiciar, polițiștii de frontieră având posibilitatea de a-l verifica electronic, la momentul controlului.

Totodată, potrivit prevederilor legale în vigoare, minorii români care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători neînsoțiți în străinătate, cu acordul părinților exprimat prin declarație autentificată. Dacă aceștia au domiciliul sau reședința în statul de destinație, pot călători singuri fără a mai fi necesară această declarație.

Poliția de Frontieră Română recomandă părinților și reprezentanților legali să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie și, atunci când este cazul, să se asigure că dețin toate documentele prevăzute de lege. O călătorie începe cu documentele pregătite corespunzător.