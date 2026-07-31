Acțiunea „SUMMER MIGRATION 3” - Polițiștii de frontieră giurgiuveni au descoperit articole susceptibile a fi contrafăcute în valoare de peste 1,3 milioane de lei Vineri, 31 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul acțiunii „SUMMER MIGRATION 3”, în urma unui control efectuat asupra unui autocar care circula pe ruta Turcia–România, aproximativ 7.000 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și marochinărie, susceptibile a fi contrafăcute.

În data de 30 iulie 2026, în jurul orei 22:45, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Compartimentului Sprijin Operativ – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN5, au oprit pentru control un autocar înmatriculat în Turcia, care efectua o cursă de transport internațional de persoane pe ruta Turcia – România.

Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit într-un loc special amenajat în pereții compartimentului destinat bagajelor, o cantitate considerabilă de bunuri susceptibile a fi contrafăcute. În urma inventarierii acestora, au fost identificate 6.991 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de peste 1.305.500 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și indisponibilizate la sediul instituției, întrucât persoana în cauză nu a putut prezenta documente de proveniență pentru acestea și nici acordul titularilor mărcilor înregistrate privind punerea în circulație sau comercializarea produselor purtând însemnele respective.

Ca urmare a celor constatate, polițiștii de frontieră a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, urmând ca la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.