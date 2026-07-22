Cetăţeni străini depistaţi la Aeroportul Otopeni în timp ce încercau să iasă din ţară cu documente false Miercuri, 22 Iulie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Otopeni au depistat, în cadrul unor activităţi desfăşurate cu ocazia unui supracontrol în zona non-Schengen patru persoane care au încercat să iasă din ţară, folosindu-se de documente false, după ce efectuaseră formalitățile de frontieră cu documente autentice.

În data de 21.07.2026, în jurul orei 20:10, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctul Poliției de Frontieră Aeroport Otopeni au legitimat cu ocazia unui supracontrol în zona non-Schengen patru persoane, două de sex masculin şi două de sex feminin care intenționau să se îmbarce într-o aeronavă care călătorea în direcția Dublin, Irlanda. La control, persoanele au prezentat trei paşapoarte cu însemnele autorităţilor din Norvegia şi unul cu însemnele autorităţilor irlandeze, diferite de cele prezentate inițial la controlul de trecere a frontierei.

Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări suplimentare şi au constatat că acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă şi de fond ale unor documente autentice, fiind false, iar persoana care a prezentat paşaportul irlandez nu este una şi aceeaşi cu persoana înscrisă în documentul prezentat.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că persoanele dețineau trei documente de călătorie eliberate eliberate de Austria pentru refugiați şi un paşaport eliberat de autoritățile din Tanzania, toate autentice, prevăzute cu fotografiile şi datele de identitate ale persoanelor, pe care le-au folosit să treacă legal frontiera, însă care nu le-ar fi permis să intre în Irlanda.

Ca urmare a celor constatate, cei în cauză au fost preluaţi de către o echipă din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări pentru continuarea verificărilor și luarea masurilor legale ce se impun.