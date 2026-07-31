Două persoane arestate pentru deținerea de droguri de mare risc pe care intenționau să le comercializeze Vineri, 31 Iulie 2026

Două persoane au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc. Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Vișeu de Sus - Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Maramureș, au descoperit asupra acestora aproximativ 90 de grame de drog de mare risc (4-CMC) destinat comercializării.

La data de 28 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 19 și 25 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul lunii iulie 2026, inculpații au procurat, deținut și vândut, pe raza județului Maramureș, produse psihoactive sub formă de substanțe cristaline (NEP), indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

De asemenea, în seara de 27.07.2026, cei doi inculpați au fost prinși în flagrant, de către un echipaj al poliției de frontieră, în proximitatea localității Bogdan Vodă, în timp ce dețineau, în autoturismul cu care se deplasau, circa 90 grame drog de mare risc (4-CMC) destinat comercializării.

În ziua de 28.07.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureș.

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