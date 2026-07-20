Bărbat prins în flagrant cu peste 38 kg droguri de mare risc, arestat preventiv pentru 30 de zile

Bărbat prins în flagrant cu peste 38 kg droguri de risc, arestat preventiv pentru 30 de zile Luni, 20 Iulie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei au participat, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Satu Mare, la prinderea în flagrant a unei persoane asupra căreia au fost găsite peste 38 kilograme droguri de risc.

La data de 19 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 31 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de introducerea în țară de droguri de risc, fără drept și trafic de droguri de risc.

Măsura a fost luată după ce, în aceeași zi, bărbatul a fost prins în flagrant de către polițiștii de frontieră ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare și Sectorului Poliției de Frontieră Petea când a introdus în țară, prin fostul Punct de Trecere al Frontierei Petea, cantitatea de 38 kilograme canabis, destinată punerii în consum.

Drogul de risc, porționat în peste 100 de pungi, a fost găsit ascuns în plafonul autoutilitarei cu care de deplasa inculpatul.

Astăzi, 20 iulie a.c., a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Satu Mare cu propunerea de arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.