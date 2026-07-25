Peste 3.500 de produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 800.000 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră giurgiuveni Sâmbătă, 25 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul acțiunii „Summer Migration III”, au descoperit, în urma verificării a cinci autocare, peste 3.500 de articole vestimentare, articole de marochinărie, încălțăminte și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În data de 23 iulie a.c., la diferite intervale orare, polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au oprit pentru control, pe DN5, cinci autocare care se deplasau pe ruta Turcia – România.

În urma controlului efectuat, au fost descoperite 3.622 de articole vestimentare, articole de marochinărie, încălțăminte și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Bunurile aparțineau unor șoferi și pasageri, cetățeni turci și români, cu vârste cuprinse între 30 și 68 de ani, care nu au putut prezenta documente legale de proveniență.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de aproximativ 801.500 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză au fost întocmite dosare penale.

În prezent, față de persoanele în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare și care prejudiciază titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluțiile legale prin unitatea de parchet competentă.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreaga zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.