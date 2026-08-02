Polițiștii de frontieră au descoperit un pistol cu gaz și muniție în torpedoul unui autoturism Duminică, 02 August 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliției de Frontieră Turnu Măgurele au descoperit un pistol cu gaz și muniție în urma unui control efectuat asupra unui autoturism, în cadrul acțiunii „Summer Migration 4”.

În data de 01 august 2026, în jurul orei 12.30, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Turnu Măgurele, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 52, în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei Turnu Măgurele, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Germania, condus de un cetățean bulgar. În autoturism se aflau, în calitate de pasageri, alți trei cetățeni bulgari.

În urma verificărilor efectuate asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, în torpedoul autoturismului, un pistol cu gaz, calibru 9 mm, un încărcător cu cinci cartușe și o cutie cu 50 de cartușe de același calibru.

Cu privire la bunurile descoperite, unul dintre pasageri, cetățean bulgar, a declarat că acestea îi aparțin, însă nu a putut prezenta documentele necesare care să îi confere dreptul de a introduce arma și muniția pe teritoriul României.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării și contrabandă calificată. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, iar pistolul și muniția, în valoare totală de aproximativ 585 de lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în scopul prevenirii și combaterii faptelor ilegale, precum și pentru menținerea unui climat de siguranță la frontiera de stat.