Redeschiderea circulației pe Podul Dunării Giurgiu-Ruse Marți, 30 Iunie 2026

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează participanții la trafic că, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, autoritățile bulgare au transmis că de la data de 30.06.2026, ora 10:00, a fost redeschis circulației carosabilul reabilitat al Podului Dunării Giurgiu–Ruse, iar circulația în ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de vehicule, este restabilită.

După data de 30 iunie, lucrările la obiectiv vor continua la infrastructura podului, respectiv la reazemele construcției și structura metalică, fără a afecta în niciun fel circulația rutieră.

Termenul estimat pentru finalizarea tuturor lucrărilor de construcții și montaj aferente reparației capitale a podului este luna septembrie 2026.