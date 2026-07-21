Pistol cu gaze descoperit în portiera unui autoturism de către polițiștii de frontieră giurgiuveni Marți, 21 Iulie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul acțiunii “Summer Migration II”, au descoperit asupra unui cetățean bulgar un pistol cu gaz și cartușe, pentru care acesta nu deținea documente legale.

În data de 20 iulie a.c., în jurul orei 23:00, polițiștii din cadrul Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control, în zona DN5, un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar în vârstă de 19 de ani, care se deplasa pe direcția Bulgaria – România.

Cu ocazia efectuării controlului asupra mijlocului de transport, în compartimentul portierei a fost descoperit un pistol cu gaz și 21 de cartușe cu gaz. Pentru bunurile identificate, persoana în cauză nu a putut prezenta documente legale.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, faptă prevăzută de art. 342, alin. 2 din Codul Penal.

Bunurile, în valoare totală de peste 1.100 lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale și asigurarea securității în spațiul Schengen.