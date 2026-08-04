Biciclete electrice în valoare de 20.000 de euro, căutate de autoritățile austriece, descoperite de polițiștii de frontieră bihoreni Marți, 04 August 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș, județul Bihor, au depistat un cetățean român care a încercat să introducă în țară opt biciclete , susceptibile a fi furate, estimate la o valoare de aproximativ 20.000 de euro.

În data de 03.08.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș au desfășurat controale aleatorii și nesistematice pe autostrada A3, Ungaria–România. În cadrul acestora, a fost oprită pentru control o autoutilitară înmatriculată în România, condusă de un cetățean român, în vârstă de 37 de ani.

În urma verificărilor efectuate asupra mijlocului de transport, au fost descoperite, în compartimentul destinat transportului de marfă, opt biciclete electrice , pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență.

În urma verificărilor specifice efectuate, poliţiştii de frontieră au stabilit faptul că bicicletele figurează ca fiind bunuri căutate pentru confiscare, alertă introdusă de autorităţile din Austria.

Bunurile, în valoare totală de aproximativ 20.000 de euro , au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar persoana a fost condusă la sediul instituției pentru continuarea verificărilor.

Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca, la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.