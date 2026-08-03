România și Republica Moldova consolidează cooperarea pentru fluidizarea traficului transfrontalier Luni, 03 August 2026

Astăzi, 3 august 2026, în punctul de trecere a frontierei Albița-Leușeni, a avut loc întrevederea de lucru a șefilor autorităților de frontieră și vamale din România și Republica Moldova. Reuniunea a avut drept obiectiv evaluarea activității de la frontiera comună, în special în ceea ce privește controlul coordonat, inclusiv evaluarea situației operative din cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei dintre cele două state și identificarea celor mai eficiente soluții pentru fluidizarea traficului transfrontalier.

Participanții au evaluat măsurile aplicate în sezonul estival, perioadă caracterizată de un flux intens de călători și mijloace de transport, și au convenit asupra unor acțiuni comune menite să reducă timpii de așteptare și să asigure un proces de traversare a frontierei mai rapid și mai eficient.

Un subiect important al întrevederii l-a constituit extinderea perioadei de implementare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat desfășurat pe teritoriul României, în PTF Albița - Leușeni. Astfel, perioada de aplicare a mecanismului de control coordonat urmează să fie prelungită de la șase luni la un an, oferind continuitate unui model de cooperare care și-a demonstrat eficiența în optimizarea controlului la trecerea frontierei.

Cooperarea strânsă dintre autoritățile de frontieră și vamale ale României și Republicii Moldova contribuie la dezvoltarea unor soluții comune pentru un control mai eficient și o traversare mai rapidă a frontierei, în beneficiul tuturor participanților la traficul transfrontalier.