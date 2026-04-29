Trei cetățeni străini fără documente, depistați într-un autoturism de polițiștii de frontieră români și bulgari Miercuri, 29 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ostrov, în cooperare cu polițiști de frontieră bulgari, au depistat trei cetățeni străini fără documente de identitate, într-un autoturism care nu a oprit la semnalele regulamentare.

În data de 29.04.2026, o echipă comună formată din polițiști de frontieră români și bulgari a efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism înmatriculat în România. Conducătorul auto nu a respectat semnalele, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia, autovehiculul fiind oprit în zona localității Esechioi.

În urma verificărilor efectuate, în interiorul autoturismului au fost identificaţi doi cetățeni ai Republicii Moldova, precum și trei cetățeni palestinieni, în calitate de pasageri, care nu dețineau documente de identitate și nu își justificau prezența pe teritoriul României.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trecere ilegală a frontierei de stat și trafic de migranți, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.