Polițiștii de frontieră constănțeni au descoperit aproximativ 800 kg de pește capturat ilegal Joi, 28 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit aproximativ 800 de kilograme de pește, capturat ilegal, în urma unui control efectuat asupra unui microbuz.

La data de 26.05.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat în Delta Dunării.

Cu această ocazie, polițiștii de frontieră, aflați în zona localității Mihai Viteazu din județul Constanța, au efectuat controlul asupra unui microbuz în care a fost descoperită cantitatea de 765 kg de pește din specia caras.

Conducătorul mijlocului de transport a prezentat drept document justificativ un aviz de însoțire a mărfii, însă, în urma verificărilor acesta s-a dovedit a fi fals.

Întreaga cantitate de pește a fost predată unei societăți comerciale de profil, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de braconaj piscicol și fals și uz de fals, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.