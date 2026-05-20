Polițist de frontieră din Jimbolia a refuzat o mită de 200 de euro oferită de un șofer sârb Miercuri, 20 Mai 2026

În urma unui denunț formulat de un polițist de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Jimbolia, înregistrat la Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Timiș și care urmează să fie înaintat Parchetului competent, sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Fapta este atribuită unui cetățean sârb care ar fi oferit suma de 200 de euro pentru a i se permite ieșirea din țară fără documentele necesare tranzitului auto.

La data de 20 mai 2026, în jurul orei 05:20, la Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia, s-a prezentat pentru efectuarea controlului de frontieră, pentru a ieși din țară, un cetățean sârb, în calitate de conducător al unei autoutilitare, înmatriculată în Ungaria.

Cu ocazia controlului, polițistul de frontieră a solicitat documentele de călătorie cât și actele autovehiculului. Întrucât persoana în cauză nu deținea documentele necesare pentru continuarea deplasării, aceasta a oferit suma de 200 de euro polițistului de frontieră, cu titlu de mită, pentru a nu fi dispuse măsurile legale și pentru a i se permite ieșirea din România.

Polițistul de frontieră a refuzat categoric suma de bani și a informat persoana în cauză că fapta sa constituie infracțiunea de dare de mită. Totodată, au fost dispuse măsuri procedurale conform competențelor legale, fiind sesizat Serviciul Județean Anticorupție Timiș.

În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Tribunalului Timiș, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.