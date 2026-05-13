Un polițist de frontieră din cadrul PTF Stamora-Moravița a refuzat 50 de euro mită Miercuri, 13 Mai 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița au sesizat organele competente cu privire la o faptă de dare de mită, după ce un cetățean turc a încercat să ofere bani unui poliţist de frontieră pentru a nu fi dispuse măsurile legale față de acesta.

În data de 10 mai 2026, în jurul orei 12:50, la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița, pe sensul de ieșire din țară, s-a prezentat pentru efectuarea controlului de frontieră un cetățean turc, care călătorea pe jos.

Cu această ocazie, polițistul de frontieră a constatat faptul că viza aplicată în pașaport, emisă de autoritățile din Grecia, era expirată din data de 04.02.2026. Totodată, în interiorul documentului de călătorie se afla o bancnotă de 20 de euro. Întrebat despre prezența acesteia, bărbatul a declarat că banii sunt pentru ca polițistul de frontieră să nu dispună măsurile legale față de acesta.

Polițistul de frontieră a refuzat categoric suma de bani și a informat cetățeanul turc că fapta sa constituie infracțiunea de dare de mită. Ulterior, persoana a remis din nou documentul de călătorie, în interiorul căruia se afla suma de 50 de euro.

Totodată, au fost informate Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Timiș și unitatea de parchet competentă, în vederea continuării cercetărilor.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul a avut o ședere neîntreruptă în Spațiul Schengen în perioada 28.07.2025 – 10.05.2026, depășind perioada legală de ședere cu 197 zile.

Persoana a fost sancționată contravențional conform prevederilor legale în vigoare, urmând a fi dispusă măsura interzicerii intrării pe teritoriul României pentru o perioadă cuprinsă între șase luni și un an.

În cauză, cercetările privind săvârșirea infracțiunii de dare de mită sunt coordonate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.