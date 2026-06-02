Minivacanța de 1 Iunie: măsuri și rezultate în cadrul acțiunilor CLEAN BORDER IV Marți, 02 Iunie 2026

În minivacanța de 1 Iunie, Poliția de Frontieră Română a dispus un set de măsuri operative menite să asigure desfășurarea controlului la frontieră în condiții optime, să fluidizeze traficul și să mențină un nivel ridicat de securitate la frontiera externă a țării. Astfel, infrastructura punctelor de trecere situate la frontiera cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina, precum și cea aferentă curselor provenite din afara spațiului Schengen, a fost utilizată la capacitate maximă, astfel încât să fie asigurată procesarea eficientă a fluxurilor de călători și vehicule.

De asemenea, în funcție de intensitatea traficului, au fost redimensionate și suplimentate arterele de control, pentru a reduce timpii de așteptare și a facilita un tranzit rapid și sigur al călătorilor și vehiculelor.

În perioada 30 mai – 1 iunie 2026, prin punctele de frontieră au trecut aproximativ 250.000 de persoane și peste 46.500 de mijloace de transport. Totodată, la frontiera cu Ungaria și Bulgaria, precum și pe rutele aeriene și maritime din spațiul Schengen, au fost efectuate controale aleatorii, în baza analizei de risc, fiind realizate peste 49.300 de verificări în aplicația eDAC, prin terminale mobile conectate la bazele de date naționale și europene.

Pe plan operativ, polițiștii de frontieră au constatat 277 fapte ilegale, au ridicat bunuri în valoare de peste 235.000 de lei și au aplicat sancțiuni contravenționale de aproximativ 80.000 de lei. De asemenea, nu s-a permis intrarea în țară a 61 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile legale și nici ieșirea a 16 de cetățeni români, din motive prevăzute de legislație.

De asemenea, în contextul evoluțiilor recente ale fenomenelor infracționale la nivel național și regional, a fost organizată acțiunea operativă CLEANBORDER IV. Efective sporite din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră Giurgiu, Timișoara, Oradea, Sighetu Marmației și Gărzii de Coastă au acționat pentru descurajarea și combaterea faptelor ilegale în domeniul traficului cu bunuri contrafăcute sau accizabile, al migrației ilegale și al fraudei intracomunitare.

În cadrul operațiunii, printre cele mai importante descoperiri s-au numărat:

Două autoturisme, evaluate la peste 75.000 euro, căutate pentru confiscare de autoritățile din Germania, indisponibilizate la sediile Sectoarelor Poliției de Frontieră Teleorman și Sânnicolau Mare; în ambele cazuri se efectuează cercetări penale pentru infracțiunea de tăinuire;

O cantitate de 21,5 kg de tutun vrac, ascunsă și nedeclarată, descoperită în bagajele unui cetățean român în vârstă de 64 de ani pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni).

Țigarete fără marcaje fiscale, precum și articole vestimentare, purtând însemnele unor mărci consacrate, susceptibile a fi contrafăcute pe care polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu le-au descoperit în cadrul a trei percheziții domiciliare în localitățile Obârșia și Vădăstrița, din județul Olt, într-un dosar penal ce vizează deținerea și comercializarea ilegală de produse accizabile.

Totodată, în vederea menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, polițiștii de frontieră au desfășurat controale aleatorii, pe baza analizei de risc, pe principalele aeroporturi internaționale, în zonele curselor intra-Schengen.

Pe întreaga perioadă, Poliția de Frontieră a acționat în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții competente, pentru asigurarea unui flux eficient al traficului de persoane și mijloace de transport, precum și pentru soluționarea operativă a situațiilor apărute.

Suntem permanent la datorie pentru a facilita tranzitarea frontierei pentru participanții la trafic și pentru a oferi sprijin cetățenilor în orice situație.