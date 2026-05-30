Autoturism căutat de autoritățile germane, depistat în cadrul acţiunii ,,CLEAN BORDER IV SUD” de către polițiștii de frontieră

Autoturism căutat de autoritățile germane, depistat la Turnu Măgurele în cadrul acţiunii ,,CLEAN BORDER IV SUD” de către polițiștii de frontieră Sâmbătă, 30 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman au depistat un autoturism semnalat ca fiind căutat de autoritățile din Germania.

În data de 29.05.2026, în jurul orei 12:30, polițiștii de frontieră au oprit pentru control, pe DN 52, în cadrul acţiunii ,,CLEAN BORDER IV SUD”, un autoturism cu numere de înmatriculare provizorii germane. Autoturismul era condus de un cetățean german, o femeie în vârstă de 26 de ani.

În urma verificărilor specifice prin intermediul aplicației E-Dac, polițiștii de frontieră au constatat că vehiculul figura în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare, alertă emisă de autoritățile din Germania.

Astfel, autoturismul estimat la o valoare de 210.000 de lei (aproximativ 42.000 de euro) a fost indisponibilizat la sediul instituției, iar în continuare sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale care se impun.

De asemenea, a fost întocmit dosar penal și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulație în România.

Prin misiunile specifice desfășurate, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu continuă să acționeze cu fermitate în vederea combaterii criminalității transfrontaliere și a protejării securității în spațiul Schengen.