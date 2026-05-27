Autoturism de 30.000 de euro, căutat de autorităţile belgiene, descoperit în PTF Siret Miercuri, 27 Mai 2026

Poliţiştii de frontieră suceveni au depistat un autoturism în valoare de 30.000 de euro, semnalat ca fiind ,,bun căutat în vederea confiscării”, alertă introdusă de autoritățile belgiene.

Marți, 26 mai a.c., în jurul orei 22:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat un cetățean ucrainean, în vârstă de 30 de ani, conducând un microbuz care tracta o platformă, ambele înmatriculate în Ucraina. Pe platformă era transportat un autoturism fără a avea plăcuțe cu număr de înmatriculare.

În urma verificărilor suplimentare efectuate, colegii noștri au constatat că certificatul de înmatriculare al autoturismului de pe platformă, care purta însemnele autorităților spaniole, nu îndeplinește condițiile de fond și de formă ale unui document autentic, fiind fals. Totodată, aceştia au stabilit că autoturismul figurează în bazele de date cu mențiunea ,,bun căutat în vederea confiscării”, alertă introdusă de autoritățile belgiene la data de 1 aprilie 2026.

Autovehiculul, în valoare de 30.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de uz de fals și tăinuire, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun.