Aproximativ 39.000 de țigarete nedeclarate, descoperite pe Aeroportul Otopeni în bagajele de cală ale unor cetăţeni români Sâmbătă, 16 Mai 2026

Autoritățile de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit în bagajele de cală a șase persoane, cetăţeni români, aproximativ 39.000 de țigarete, precum și 1.000 grame de tuntun de narghilea, pe care aceştia au încercat să le introducă ilegal în România.

În data de 15.05.2026, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliției de Frontieră Aeroportul Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat cinci persoane de sex masculin şi feminin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 33 și 61 de ani. Aceştia veneau din Turcia și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma cărora au descoperit, ascunsă şi nedeclarată, o cantitate semnificativă de pachete de ţigări de diferite mărci. În urma inventarierii a rezultat o cantitate totală de 38.860 de ţigarete (1.943 de pachete).

Tot ieri, colegii noștri şi lucrătorii vamali au verificat un cetățean român, în vârstă de 67 de ani. Acesta venea din direcția Iordania și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-a continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Și de datata aceasta, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra bagajului în urma căruia a descoperită, ascunsă şi nedeclarată, cantitatea de 1.000 grame tutun de narghilea.

În ambele cazuri, ca urmare a celor constatate, cetăţenii români implicaţi au fost sancţionaţi contravenţional, iar întreaga cantitate de țigarete a fost reținută de către autoritatea vamală.