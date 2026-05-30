Cooperare româno-moldoveană la Prut: Doi migranți depistați după traversarea ilegală a frontierei, alți opt opriți înainte de intrarea în România Sâmbătă, 30 Mai 2026

Polițiștii de frontieră români și autoritățile de frontieră din Republica Moldova au depistat zece cetățeni afro-asiatici care încercau să treacă ilegal râul Prut pentru a intra în România. Doi dintre aceștia au reușit să traverseze frontiera, fiind identificați pe teritoriul României, iar alți opt au fost opriți de autoritățile moldovene înainte de traversare.

Acțiunea a avut loc în data de 20 mai 2026, după ce autoritățile de frontieră din Republica Moldova au transmis o informare operativă către polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Românești – ITPF Iași. Intervenția s-a desfășurat coordonat, pe ambele maluri ale râului Prut. Astfel, pe malul românesc al râului Prut, au fost depistate două persoane de origine afro-asiatică, în vârstă de 26, respectiv 28 de ani, care au încercat să intre ilegal în țara noastră, din Republica Moldova.

În urma extinderii verificărilor efectuate în zonă, polițiștii de frontieră români au identificat alți doi cetățeni afro-asiatici, în vârstă de 22 și 31 de ani, intrați legal în România și care ar fi venit în apropierea frontierei cu un taxi pentru a prelua migranții și a-i transporta ulterior către state din vestul Europei.

Intervenția rapidă a fost posibilă datorită schimbului eficient de informații și cooperării permanente dintre structurile responsabile de supravegherea și securizarea frontierei din România și Republica Moldova.



Polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de trecere ilegală a frontierei de stat și trafic de migranți. Cei doi bărbați care au traversat ilegal râul Prut au fost ulterior preluați de autoritățile moldovene, în baza acordului de readmisie.

Acțiunea reconfirmă importanța colaborării transfrontaliere în gestionarea provocărilor comune și întărește parteneriatul strategic dintre instituțiile de aplicare a legii din România și Republica Moldova.