Autoturism în valoare de aproximativ 118.000 de lei, căutat de autoritățile din Marea Britanie, descoperit la Sculeni Luni, 25 Mai 2026

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind căutat de autoritățile din Marea Britanie.

În data de 23 mai a.c., în jurul orei 17.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni-ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei un cetățean român, în vârstă de 38 de ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în Marea Britanie.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că acesta figura în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Marea Britanie.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de aproximativ 118.000 de lei (aproximativ 23.000 euro), a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.