Peste 3 milioane de țigarete confiscate într-un dosar DIICOT cu ramificații internaționale Marți, 19 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și inspectoratelor teritoriale ale Poliției de Frontieră Giurgiu și Timişoara, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au făcut, marți, 26 de percheziții în șase județe, într-un dosar ce vizează o rețea de contrabandă cu țigări și trafic internațional de droguri. Gruparea, din care făceau parte și cetățeni sârbi, a introdus în România milioane de țigarete de contrabandă, transporturi monitorizate în cadrul activităților investigative desfășurate de polițiștii de frontieră și procurorii DIICOT, și a coordonat, totodată, transportul către Finlanda a aproape 150.000 de comprimate cu alprazolam.

Astăzi, 19 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico-Financiare și polițiști de frontieră din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Caraș – Severin, Bihor și Bacău , într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat contrabandă și trafic internațional de droguri de risc, în formă continuată.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, începând cu luna aprilie 2024, patru suspecți, împreună cu mai mulți făptuitori, dintre care unii de origine sârbă, au constituit un grup infracțional organizat structurat, ierarhizat și coordonat, în scopul obținerii unor mari sume de bani din comercializarea de țigarete de contrabandă provenite din Serbia, sustrase de la controlul vamal. Pe parcursul activității infracționale, la gruparea de criminalitate organizată au aderat și alți suspecți, toți membrii având atribuții bine determinate și complementare.

Astfel, în funcție de palierul de acțiunii, suspecții identificau furnizori din Serbia pentru livrarea țigaretelor, puneau la dispoziție spații necesare pentru transbordarea țigaretelor din autocamioane și depozitarea temporară a acestora în condiții de maximă securitate și conspirativitate, asigurau personalul necesar pentru efectuarea operațiunilor de descărcare a țigaretelor și reîncărcarea autoremorcilor cu mărfurile legal transportate, precum și persoane care să asigure transportul, distribuția și comercializarea țigaretelor către diverși clienți ori intermediari.

Pe parcursul urmăririi penale, au fost indisponibilizate mai multe transporturi de țigarete de contrabandă, însumând peste 3.000.000 de țigarete.

De asemenea cercetările au reliefat că, în perioada septembrie 2025 – octombrie 2025, în baza unei înțelegeri prealabile, doi dintre membrii grupului infracțional organizat specializat în contrabanda cu țigarete, împreună cu alți cinci suspecți, au constituit o altă grupare de criminalitate organizată având drept obiectiv obținerea unor importante sume de bani din vânzarea, pe teritoriul Finlandei, de comprimate conținând alprazolam, drog de risc, provenite din Serbia.

Suspecții au intermediat relația dintre furnizorii sârbi și beneficiarii finali, au coordonat logistic operațiunile de predare-preluare și transport, au remis și preluat sumele de bani aferente vânzării comprimatelor și au participat nemijlocit la organizarea și realizarea transporturilor internaționale de droguri.

În contextul informațiilor oferite de către autoritățile judiciare din România, în luna octombrie 2025, structurile de aplicarea legii finlandeze au identificat și indisponibilizat 149.700 comprimate conținând alprazolam, introduse de către grupul infracțional organizat pe teritoriul Finlandei.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Bacău și Oradea, precum și al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.