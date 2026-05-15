Acțiuni BLITZ: peste 100.000 de țigarete ascunse, unele pe corpul unui cetățean român, și bunuri susceptibile a fi contrafăcute scoase din circuitul ilegal de polițiștii de frontieră Vineri, 15 Mai 2026

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit, în cadrul unor acțiuni tip BLITZ desfășurate între 13 și 15 mai 2026, 107.300 de țigarete fără documente de proveniență, inclusiv cantități ascunse pe corpul unui cetățean român, precum și peste 2.000 de articole vestimentare și produse de parfumerie susceptibile a fi contrafăcute. Bunurile și țigaretele, estimate la peste 800.000 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării.

În perioada 13–15 mai 2026, la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu omologii bulgari și lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au desfășurat acțiuni de tip BLITZ pe drumurile naționale din județele Giurgiu și Dolj, fiind oprite pentru control mai multe mijloace de transport.

Acestea erau conduse de cetățeni români, turci și bulgari, cu vârste cuprinse între 38 și 45 de ani și se deplasau pe rute precum Bulgaria–România, Turcia-România și Bulgaria–Cehia.

În urma verificărilor efectuate asupra mijloacelor de transport, a fost descoperită o cantitate totală de 107.300 de țigarete (5.365 de pachete), fără timbru fiscal, precum și cu timbru fiscal bulgăresc. Acestea erau ascunse în diferite compartimente ale vehiculelor, pe corpul unui cetățean român și în bagaje, disimulate printre articole vestimentare.

Întrucât persoanele implicate nu au putut prezenta documente de proveniență pentru țigaretele descoperite, întreaga cantitate, estimată la aproximativ 159.600 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării și indisponibilizată la sediile instituțiilor competente.

În cauză, a fost aplicată o amendă contravențională și au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de țigarete, urmând ca la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

De asemenea, în data de 15.05.2026 a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Compartimentul Sprijin Operativ, au oprit pentru control trei autocare care se deplasau pe DN 5, pe ruta Turcia–România.

În urma controalelor efectuate, au fost descoperite peste 2.080 articole vestimentare și de parfumerie susceptibile de a fi contrafăcute, aparținând unor cetățeni turci și unui cetățean polonez, șoferi și pasageri, care nu au putut prezenta documente de proveniență sau de autenticitate.

Bunurile, estimate la o valoare totală de 650.000 de lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituțiilor.

În prezent, față de persoanele în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație a unui produs purtând o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluțiile legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.