Suspendarea temporară a trecerii cu BAC-ul la SPF Zimnicea – Oltișorul 4 Miercuri, 13 Mai 2026

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că reprezentanții companiei care operează legătura de feribot între Zimnicea și Sviștov au comunicat suspendarea temporară a cursei de bac pe această rută, începând cu data de 13.05.2026, ora 10:00.

Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziția cetățenilor pentru informații actualizate privind circulația către Bulgaria.