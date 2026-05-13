Suspendarea temporară a trecerii cu BAC-ul pe ruta Bechet – Oryahovo Miercuri, 13 Mai 2026

Începând cu data de 13.05.2025, ora 04:30, activitatea de traversare a persoanelor și mijloacelor de transport pe ruta de ferryboat Oryahovo (Republica Bulgaria) – Bechet (România) este suspendată temporar.

Măsura a fost dispusă ca urmare a notificării transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu și are la bază condițiile meteorologice nefavorabile, respectiv intensificările puternice ale vântului, care afectează desfășurarea traficului în condiții de siguranță.

Reluarea activității de traversare va fi comunicată imediat ce condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acesteia în siguranță.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziția cetățenilor pentru furnizarea de informații actualizate privind traficul și circulația către Republica Bulgaria.