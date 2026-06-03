Armă cu aer comprimat și muniție aferentă, descoperite de polițiștii de frontieră în zona Cargo a Aeroportului Cluj-Napoca Miercuri, 03 Iunie 2026

O echipă comună formată din polițiști de frontieră, inspectori vamali și echipaje canine a descoperit, în urma unor controale efectuate asupra unor colete sosite pe Aeroportul Cluj-Napoca, o armă cu aer comprimat, o lunetă și 1.000 de proiectile destinate acestui tip de armă.

În data de 02.06.2026, o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, alături de echipaje canine din cadrul Aeroportului Cluj-Napoca, a efectuat controale asupra unor colete, în zona Cargo, sosite din direcția Olanda.

La controlul efectuat, într-unul dintre coletele verificate, cu o greutate de două kilograme, a fost descoperită o armă cu țeavă lungă , calibrul 4,5 mm, o lunetă detașabilă , precum și două cutii metalice care conțineau câte 500 de proiectile fiecare, calibrul 4,5 mm.

Din verificări s-a constatat că pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Olanda către o persoană fizică din România.

În urma analizării caracteristicilor tehnice ale armei, există suspiciunea rezonabilă că aceasta face parte din categoria armelor neletale supuse autorizării conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată.

Deoarece coletul nu era însoțit de documente din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind introducerea în țară, procurarea și deținerea armei, a fost întocmită lucrare penală, iar coletul a fost reținut în vederea continuării cercetărilor și a stabilirii situației de fapt.