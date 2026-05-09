Haine din blană de nurcă și piei de șinșilă, descoperite la intrarea în țară Sâmbătă, 09 Mai 2026

Polițiștii de frontieră suceveni cercetează un cetățean ucrainean în vârstă de 60 de ani după ce, la intrarea în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, au fost descoperite în camionul pe care bărbatul îl conducea 132 piei de șinșilă și cinci haine din blană de nurcă, pentru care nu au putut fi prezentate documente legale. Bunurile, estimate la aproximativ 40.000 de lei, au fost confiscate pentru continuarea cercetărilor.

În data de 08 mai a.c., în jurul orei 15.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus s-a prezentat pentru a intra în România un cetățean ucrainean, în vârstă de 60 de ani. Acesta conducea un ansamblu rutier, format dintr-un cap tractor și o remorcă, înmatriculat în Ucraina și se deplasa pe ruta Ucraina – România. Cu ocazia controlului pentru intrarea în țară, polițiștii de frontieră au solicitat inspectorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Vicovu de Sus efectuarea unui control amănunțit asupra mijlocului de transport.

Astfel, autoritățile au găsit în cabina capului tractor, ascunse în saci menajeri și nedeclarate, 132 de piei de șinșilă și cinci haine din blană de nurcă. Bunurile, în valoare de aproximativ 40.000 de lei – susceptibile a proveni din specii de animale protejate de lege – au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Cetățeanul ucrainean nu a putut prezenta documentele necesare într-o astfel de situație (certificat CITES sau o autorizație specială emisă de autoritatea pentru protecția mediului).

În cauză, persoana a fost sancționată contravențional de către inspectorii vamali cu amendă în valoare de 3.000 lei, iar polițiștii de frontieră suceveni efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de deținerea, transportul, vânzarea sau schimbarea în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, respectiv pentru contrabandă calificată, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun.